Covid oggi Francia: aumentano i ricoveri, altri 32 morti (Di sabato 7 agosto 2021) La quarta ondata di contagi da coronavirus continua a propagarsi in Francia. Attualmente, le persone ricoverate per un'infezione da Covid-19 sono 8.425, 57 in più rispetto a ieri. I malati in rianimazione sono 1510, 52 più di ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati inoltre 32 decessi attribuiti al coronavirus. La campagna di vaccinazione intanto prosegue: oggi 441.191 persone si sono presentate nei centri vaccinali per essere immunizzate e 242.047 di loro hanno ricevuto la prima dose. Ormai i francesi completamente immunizzati sono 37 milioni, ossia il 55,1% della popolazione.

