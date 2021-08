Bar, alberghi, piscine: il Green pass è sempre obbligatorio? Domande e risposte Solo ieri scaricati 6,7 milioni di certificati (Di sabato 7 agosto 2021) Tutte le nuove regole sull’estensione del Green pass. I bambini sotto i dodici anni sono esentati dappertutto. Ma al ritorno da un viaggio all’estero chi ha più di 6 anni deve fare il tampone Leggi su corriere (Di sabato 7 agosto 2021) Tutte le nuove regole sull’estensione del. I bambini sotto i dodici anni sono esentati dappertutto. Ma al ritorno da un viaggio all’estero chi ha più di 6 anni deve fare il tampone

Advertising

tanyasbrandshow : Il #GreenpassObbligatorio è ufficiale . Bar, alberghi, piscine e altro. Tutto questo mentre l'Italia va forte alle… - zzjona1 : RT @AnselmoCassiel: Quelli che parlano solo di alberghi, ristoranti e bar, mentre hanno allargato l'obbligo per un'altra categoria lavorati… - IsabellaDaragon : RT @rosanna_vespoli: CHE BELLEZZA!????????Ce la siamo SCANSATA!??????????L’ OBBLIGO e’…SOLO…per i #DOCENTI!…. #Parlamentari? #Politici? #PubblicaAmm… - fingerstones : RT @La_manina__: In Francia #greenpass obbligatorio anche in alberghi, ristoranti e mezzi pubblici. Austria idem. A Cipro vale per bar, pub… - Giusepp18185978 : Ecco fatto: lo Stato voleva la guerra? Eccola qua: sivax vs novax. Al primo posto internet ed i vari portali di va… -