Atalanta | Gasperini | “Buonissimo test | il mercato dà fatidio”

"È stato un buonissimo test che ci dà la convinzione di quello che possiamo fare". Questo il commento di Gian Piero Gasperini al termine della partita amichevole contro il West Ham, persa per 2-0. Il tema principale delle parole rilasciate ai canali del club orobico, però, è soprattutto il mercato, con Musso, Demiral e Lovato che hanno fatto il loro debutto con la Dea: "Il mercato dà fastidio, ma ci dà anche l'opportunità di uscirne al completo. Quella di Demiral è stata davvero una grande operazione. Sono molto contento anche di Musso: è chiaro che servono l'inserimento in squadra e l'applicazione, ma ...

