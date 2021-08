Apple, i controlli sulla pedopornografia e i rischi per la privacy (Di sabato 7 agosto 2021) A partire da iOS 15 e iPadOS 15, l’azienda di Cupertino potrà verificare la presenza di materiale pedopornografico nelle foto degli utenti. Una decisione che secondo attivisti e ricercatori rappresenta un pericoloso precedente Leggi su repubblica (Di sabato 7 agosto 2021) A partire da iOS 15 e iPadOS 15, l’azienda di Cupertino potrà verificare la presenza di materiale pedopornografico nelle foto degli utenti. Una decisione che secondo attivisti e ricercatori rappresenta un pericoloso precedente

