Venezia, Zanetti: "Gettate le basi per il futuro" (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno 0-0 contro il Groningen chiude il ritiro olandese del Venezia che nei due precedenti test ha battuto Utrecht e Venezia. "La tourneè è stata meravigliosa e ci è servita tanto perché per forza di cose dovevamo cercare di fare gruppo, si sta cementando e vedo passi in avanti. C'è volontà anche dai nuovi, il ritiro è servito a gettare le basi per il futuro che sappiamo sarà difficile ma speriamo sia bellissimo per noi e per il club", ha commentato il tecnico lagunare Paolo Zanetti che si è soffermato sulla gara: "Partita molto difficile, la più difficile delle tre, il Groningen era bello carico e abbiamo ...

