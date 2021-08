Vaccini in spiaggia: iniziativa della Regione Toscana. Come prenotarsi. Il calendario (Di venerdì 6 agosto 2021) Prende il via domani, sabato 7 agosto 2021, l'iniziativa della Regione Toscana «Vaccini in spiaggia», inquadrata nel progetto «GiovaniSìVaccinano», avviato nell’ambito di GiovaniSì, per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi (e le persone fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) Prende il via domani, sabato 7 agosto 2021, l'in», inquadrata nel progetto «GiovaniSìVaccinano», avviato nell’ambito di GiovaniSì, per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi (e le persone fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. L'articolo proviene da Firenze Post.

