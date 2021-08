Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 18:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione meritava dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sale a tre il medagliere dell’Italia ai giochi olimpici di Tokyo con L’oro di Antonella Palmisano nei 20 km di marcia un’ora che arriva dopo quello di Massimo Stano gli azzurri eguagliano così record assoluto di medaglie in una Olimpiade 36 medaglie in tutto tante quante Los Angeles nel 32 e a Roma nel 1960 l’Italia è sicura di chiudere le olimpiadi di Tokyo nella Top Ten del medagliere covid l’indice RT ferma 156 continua Per accrescere l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti Da 58 a 68 regioni italiane sono tutte a rischio moderato secondo il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione meritava dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sale a tre il medagliere dell’Italia ai giochi olimpici di Tokyo con L’oro di Antonella Palmisano nei 20 km di marcia un’ora che arriva dopo quello di Massimo Stano gli azzurri eguagliano così record assoluto di medaglie in una Olimpiade 36 medaglie in tutto tante quante Los Angeles nel 32 e anel 1960 l’Italia è sicura di chiudere le olimpiadi di Tokyo nella Top Ten del medagliere covid l’indice RT ferma 156 continua Per accrescere l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti Da 58 a 68 regioni italiane sono tutte a rischio moderato secondo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Ecco i 4 fortunati segni zodiacali che passeranno un Ferragosto davvero indimenticabile I nati dal 20 aprile al 20 maggio potranno beneficiare dell'energia mancata nelle ultime settimane ... Ottime notizie anche sul fronte dei rapporti di coppia e su quello della salute. Curiosità La ...

Covid oggi Italia, "crescita contagi frena e Rt atteso a 1,23" "La fascia d'età 10 - 29 anni è quella dove ci sono più casi, ma anche in questo caso la crescita c'è ma è più contenuta, e nelle ultime due settimane salgono pure i Comuni italiani dove c'è stato ...

Coronavirus, ultime notizie. Biden: Pandemia dei non vaccinati, sono morti evitabili Il Sole 24 ORE Covid: in Campania 526 positivi, 4 i decessi Sono 526, in Campania, i casi positivi al Covid su 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri, torna nella media il tasso di incidenza. Se, infatti, ieri era salito al 8,76% (partendo d ...

Draghi,di tutto per evitare Covid si aggravi, speriamo basti "Cosa temere di più nei mesi a venire? Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti o no non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base delle evidenze ...

