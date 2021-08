Udinese-Cjarlins Muzane 4-0 | esordio con assist per Samardzic

(Di venerdì 6 agosto 2021) Vittoria in amichevole per l’di Luca Gotti: subito in campo il nuovo acquistoche ha realizzato unLuca Gotti fa salire l’intensità della suae coglie una vittoria per 4-0 contro i dilettanti del. Vittoria netta edper il nuovo acquisto Lazar, arrivato dal Lipsia. Per lui subito unnel 4-0 bianconero targato Micin, Arslan, Okaka e Micin. In panchina Marco Silvestri, nuovo portiere bianconero mentre tra i pali Gotti ha schierato Scuffet. Prossima amichevole domani ...

