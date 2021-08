Tutti pazzi per lo Spazio. Colao in pole per il dopo-Tabacci? (Di venerdì 6 agosto 2021) Tutti pazzi per lo Spazio. Il passo indietro di Bruno Tabacci ha lanciato la nuova corsa per la gestione della politica aerospaziale nazionale. Corsa che si preannuncia ancora più aperta, visto che, come apprende Formiche.net, nel decreto-legge licenziato ieri dal Consiglio dei ministri è stata inserita una modifica alla governance spaziale, che consente ora a Mario Draghi di assegnare la delega non solo a un sottosegretario di palazzo Chigi, ma pure a un ministro, “anche senza portafoglio”. Tutti i partiti considerano questa materia politicamente rilevante, e non solo per la dimensione significativa dei ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 agosto 2021)per lo. Il passo indietro di Brunoha lanciato la nuova corsa per la gestione della politica aerospaziale nazionale. Corsa che si preannuncia ancora più aperta, visto che, come apprende Formiche.net, nel decreto-legge licenziato ieri dal Consiglio dei ministri è stata inserita una modifica alla governance spaziale, che consente ora a Mario Draghi di assegnare la delega non solo a un sottosegretario di palazzo Chigi, ma pure a un ministro, “anche senza portafoglio”.i partiti considerano questa materia politicamente rilevante, e non solo per la dimensione significativa dei ...

