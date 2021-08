Stadi aperti | c’è l’ok del Governo | regole | capienza e requisiti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’apertura deglirendendo note modalità e. Le linee guida prevedono un accesso di pubblico pari al 50% dellacon modalità a scacchiera e obbligo di green pass. Il pressing di Gravina e del sottosegretario Vezzali si è rivelato vincente anche per quel che riguarda la disposizione degli spettatori che potranno dunque occupare un seggiolino ogni due posti nonostante la minore distanza tra una persona e l’altra, inizialmente prevista in un metro. E’ chiaro che la campagna vaccinale e l’adozione del green pass sono un valore aggiunto per una ...

di Fabio Gennari L'auspicio delle società, spiazzate dalla norma che già prevedeva la possibilità di aprire glial pubblico con il 50% di posti in vendita ma con il distanziamento di un metro che, di fatto, riduceva tutto ad una disponibilità del 20 - 25% di seggiolini, è diventato realtà: il Governo ...... mentre in zona arancione e rossa sarannosolo per il take away. Negli hotel non sarà ... Palestre, piscine, centri benessere,e palazzetti La certificazione verde sarà obbligatoria per ...Accolta dunque la prima delle otto richieste che il calcio aveva fatto al Governo per dare una mano nel breve termine ai bilanci delle società sportive in crisi per via della pandemia. Si tratta di un ...Il green pass 'è un credito di cittadinanza'. A sostenerlo 'Meritocrazia Italia' sollevando dubbi e perplessità. "Da oggi - sottolinea Meritocrazia Italia - entrano in vigore le nuove regole di limita ...