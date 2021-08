Riapertura stadi al 50%, Dal Pino: «Primo passo in avanti, presto impianti pieni» (Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha commentato la decisione del Governo di accettare la proposta dei posti a scacchiera per la Riapertura degli stadi Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la decisione del Governo di accettare la proposta dei posti a scacchiera negli stadi che permetteranno così di avere il 50% effettivo di capienza. «Questo provvedimento è un Primo passo in avanti verso l’obiettivo che ci siamo posti, riavere al più presto i nostri ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dalha commentato la decisione del Governo di accettare la proposta dei posti a scacchiera per ladegliPaolo Dal, presidente della Lega Serie A, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la decisione del Governo di accettare la proposta dei posti a scacchiera negliche permetteranno così di avere il 50% effettivo di capienza. «Questo provvedimento è uninverso l’obiettivo che ci siamo posti, riavere al piùi nostri ...

Advertising

sportface2016 : +++Riapertura stadi, arriva l'ok del Governo al 50% effettivo della capienza in modalità 'a scacchiera': tifosi col… - repubblica : La Serie A sorride: via libera del governo alla riapertura degli stadi al 50% - mikeshamash : RT @sportface2016: +++Riapertura stadi, arriva l'ok del Governo al 50% effettivo della capienza in modalità 'a scacchiera': tifosi col #gre… - lukapzi93 : RT @sportface2016: +++Riapertura stadi, arriva l'ok del Governo al 50% effettivo della capienza in modalità 'a scacchiera': tifosi col #gre… - SampNews24 : Riapertura stadi #SerieA, c’è l’accordo: quanti spettatori al #Ferraris? -