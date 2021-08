Previsioni traffico nel weekend da esodo | le zone da bollino rosso

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sarà il primoad alto rischio diper chi si muoverà per raggiungere le principali mete turistiche. D’altronde si sa che quelo di agosto è il mese in cui gli italiani si muovono con più frequenza per le vacanze e anche questa estate seguirà lo stesso trend. E’ il famosoche tutti i viaggiatori e gli automobilisti temono, e il momento è arrivato. Molti i tratti di autostrada in cui è previstoper tutto il giorno e dunque il consiglio è quello di armarsi di tanta pazienza: fare un po’ di coda sarà una cosa normale, meglio essere già psicologicamente preparati.da ...

Il primo bollino nero sarà nella mattinata di sabato 7 agosto e bollino rosso nel pomeriggio. Bollino rosso anche per i fine settimana del 13 del 20 e del 27 agosto ...
Sarà il primo weekend ad alto rischio di traffico per chi si muoverà per raggiungere le principali mete turistiche. D'altronde si sa che quelo di agosto è il mese in cui gli italiani si muovono con pi ...