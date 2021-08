MotoGP | Valentino Rossi | “Dopo cinque settimane non è facile tornare Il passo non è male sull’asciutto in moto”

(Di venerdì 6 agosto 2021)commenta il primo giorno di attività in quel di Spielberg, circuito che accoglie il decimo atto delmondiale 2021. Il portacolori di Yamaha Petronas scende in pista ad un giorno dall’annuncio del suo ritiro al termine di questo campionato. Il pluricampione italiano ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi sentivo abbastanza bene ieri sera, è stato commuovente ricevere tanti messaggila mia conferenza stampa. Sono stato nel letto fino a tardi per rispondere a tutti coloro che mi avevano scritto. Biaggi, Stoner, Lorenzo e molti altri mi hanno scritto e ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - theseventhcat : RT @p_episcopo: Lukaku lascia l'Inter. Messi lascia il Barcellona. Valentino Rossi lascia la MotoGP. Io al massimo lascio il sugo sul f… - Vanganel : RT @gponedotcom: LIVE Bar Sport alle 19:30 - Il ritiro di Rossi apre il mercato MotoGP: VIDEO - La grande notizia del fine settimana è ovvi… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Valentino

A oggi è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e. Numeri da rockstar, numeri daRossi. Nel giorno dell'...Orari TVStiria: in diretta su SKY e DAZN e in differita TV8 Quartararo come un gatto sotto ... Posizioni di coda anche per l'osservato speciale Dani Pedrosa, 21esimo e perRossi ...Valentino Rossi commenta il primo giorno di attività in quel di Spielberg, circuito che accoglie il decimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Yamaha Petronas scende in pista ad un giorno da ...Ad ogni modo, quella terminata ieri sull’umido circuito del Red Bull Ring è senza ombra di dubbio la più grande storia del motociclismo mondiale e, anche qui senza dubbio, ha avuto come risultato molt ...