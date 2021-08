Massimo Stano con la moglie Fatima Lotfi e la figlia Sophie, la vita privata dell’oro nella marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e la sua vita privata non splende meno. È sposato con Fatima Lotfi da settembre 2016: lei, ex mezzofondista, poi passata alla marcia, è diventata sua moglie e dopo quattro anni è rimasta incinta. Nel febbraio 2021 è nata la loro prima figlia di nome Sophie. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021)ha vinto la medaglia d’oro20 km dialle Olimpiadi di Tokyo 2021 e la suanon splende meno. È sposato conda settembre 2016: lei, ex mezzofondista, poi passata alla, è diventata suae dopo quattro anni è rimasta incinta. Nel febbraio 2021 è nata la loro primadi nome. L'articolo proviene da City Roma News.

