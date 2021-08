Il Chelsea rilancia per Lukaku | sul piatto anche un nome a sorpresa

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilnon molla per: l’offerta si alza a 110 milioni e ai soldi aggiunge il profilo di un esterno per tentare l’Inter. Ilvuole regalare Romelua Thomas Tuchel a qualsiasi costo e già in vista della Supercoppa Europea, che si giocherà l’11 agosto alle 21:00.se questo dovesse comportare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LUKAKU INTER - Non è ancora arrivato il rilancio dei Blues per il centravanti belga nerazzurro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin, ad oggi, l'unica offerta formulata è di 110 milioni di euro ... Giovedì 5 agosto 18.45 Lukaku -, contestazione della Curva Nord Nuova protesta da parte del tifo nerazzurro che ha esposto uno striscione sotto la sede nerazzurra 'Zhang the Time is Over'.