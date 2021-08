Green pass, ecco come verificare la sua autenticità [VIDEO] (Di venerdì 6 agosto 2021) Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L'articolo Green pass, ecco come verificare la sua autenticità VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L'articolola sua

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - clama1963 : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… - janni1986 : RT @ComitatoCentra1: Salvini: cambieremo il green pass dall'interno! -