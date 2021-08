Green pass, ecco come si sono organizzati bar e ristoranti (Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis L’ora x è arrivata. Da questa mattina per tutti coloro che si vogliono sedere ai tavolini interni di bar e ristoranti per consumare, sarà obbligatorio esibire il Green pass, pena, qualora dovessero arrivare i controlli delle forze dell’ordine una multa che va dai 400 ai 1000 euro sia per il titolare dell’attività che per il cliente. Per evitare tutto questo, per evitare le sanzioni, che ai ristoratori e baristi potrebbero costare anche la chiusura per alcuni giorni dell’attività. nella giornata di ieri ristoratori e baristi si sono attrezzati ognuno a modo suo.?Chi esponendo cartelli con le nuove ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis L’ora x è arrivata. Da questa mattina per tutti coloro che si vogliono sedere ai tavolini interni di bar eper consumare, sarà obbligatorio esibire il, pena, qualora dovessero arrivare i controlli delle forze dell’ordine una multa che va dai 400 ai 1000 euro sia per il titolare dell’attività che per il cliente. Per evitare tutto questo, per evitare le sanzioni, che ai ristoratori e baristi potrebbero costare anche la chiusura per alcuni giorni dell’attività. nella giornata di ieri ristoratori e baristi siattrezzati ognuno a modo suo.?Chi esponendo cartelli con le nuove ...

