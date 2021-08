Green Pass al bar, come funziona: ecco cosa sapere (Di venerdì 6 agosto 2021) 6 agosto. È la data in cui il Green Pass entra nella quotidianità degli italiani con una maggiore incidenza. Prendere un caffè al bar o andare a mangiare una pizza, potrebbero essere subordinato al possesso della certificazione verde. Tuttavia, rispetto a quello che prevedono le norme è opportuno chiarire alcuni aspetti. Green Pass: 6 agosto, nuove regole Il Green Pass viene rilasciato a chi è stato vaccinato (con prima dose dopo quindici giorni, fino alla data del richiamo), a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti e a chi ha avuto un esito negativo di un tampone nelle ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 6 agosto 2021) 6 agosto. È la data in cui ilentra nella quotidianità degli italiani con una maggiore incidenza. Prendere un caffè al bar o andare a mangiare una pizza, potrebbero essere subordinato al possesso della certificazione verde. Tuttavia, rispetto a quello che prevedono le norme è opportuno chiarire alcuni aspetti.: 6 agosto, nuove regole Ilviene rilasciato a chi è stato vaccinato (con prima dose dopo quindici giorni, fino alla data del richiamo), a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti e a chi ha avuto un esito negativo di un tampone nelle ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - chloeyazlov : @saerandoukas no no anche dopo una se vuoi, tipo io ho solo la prima dose e ho il green pass - DontBlameMarta : Quelli che dicono che il green pass obbligatorio limita la tua libertà palesemente non hanno mai passato neanche un… -