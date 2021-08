(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, i consumi familiari mensili insono scesi del 3,2% in termini reali rispetto a maggio mentre sono calati del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato comunicato l’Ufficio statistico nazionale nipponico risulta peggiore delle aspettative degli analisti che erano per un incremento del 2% su mese e dello 0,1% su anno. Sempre a, la media mensile deidelleoperaie, si è attestata a 904.078 yen con untendenziale nominale dell’11,3% e reale dell’11,5%.

Advertising

DividendProfit : Giappone, redditi e spese famiglie in forte calo a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone redditi

QuiFinanza

Nel mese di giugno, i consumi familiari mensili insono scesi del 3,2% in termini reali rispetto a maggio mentre sono calati del 5,1% rispetto ... Sempre a giugno, la media mensile dei...- 6,5%) 01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. 8,3%) 07:30 Francia : PIL,... 0,9%) 14:30 USA :personali, mensile (atteso - 0,3%; preced. - 2%) 14:30 USA : Spese ...(Teleborsa) - Nel mese di giugno, i consumi familiari mensili in Giappone sono scesi del 3,2% in termini reali rispetto a maggio mentre sono calati del 5,1% rispetto allo stesso periodo ...Tornano a migliorare le condizioni economiche del Giappone a giugno. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading ...