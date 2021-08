Federico Fashion Style, ecco come trasformo il look alle donne (Di venerdì 6 agosto 2021) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è conosciuto per essere l’hairstylist dei vip. Il suo listino prezzi non è per tutti, ma con il programma Beauty Bus prodotto da Pesci Combattenti di Cristina e Riccardo Mastropietro e Giulio Testa per Discovery Italia, che dal 7 agosto debutta su discovery+, vuole dare un’occasione di rinascita estetica ed emotiva a molte donne normali, segnate da storie che hanno messo in discussione la fiducia in se stesse. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è conosciuto per essere l’hairstylist dei vip. Il suo listino prezzi non è per tutti, ma con il programma Beauty Bus prodotto da Pesci Combattenti di Cristina e Riccardo Mastropietro e Giulio Testa per Discovery Italia, che dal 7 agosto debutta su discovery+, vuole dare un’occasione di rinascita estetica ed emotiva a molte donne normali, segnate da storie che hanno messo in discussione la fiducia in se stesse.

Advertising

Teleblogmag : Torna Federico Fashion Style con il suo salone che diventa...itinerante! #beautybus #discovery #discoveryplus Iscr… - H4RRYST4IM4LE : federico fashion style chi? - _cIarissa_ : Non io che pensavo fosse Federico Fashion Style e non capivo il perché di 'Lucià' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Federico Fashion Style: 'La mia prima messa in piega fatta con gli stuzzicadenti' - repubblica : Federico Fashion Style: 'La mia prima messa in piega fatta con gli stuzzicadenti' -