(Di venerdì 6 agosto 2021) "Sulper il personale scolastico ilsi è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Non tanto per la scelta in sé, quanto per le ricadute che ne discendono ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cisl: su Green pass a scuola governo inaccettabile #scuola - Assuntacarmenc2 : RT @Alexanderxxvii1: Cisl: su Green pass a scuola governo inaccettabile - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cisl, su Green pass a scuola Governo inaccettabile: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - 'Sul green pass per il… - Alexanderxxvii1 : Cisl: su Green pass a scuola governo inaccettabile - antoninobar : RT @LiveSicilia: Green pass a scuola, la Cisl: “Governo inaccettabile” -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl Green

TGCOM

Le misure previste per chi non ha ilpass rispondono a una logica che definirei di giustizia ... A dirlo è Maddalena Gissi, segretarioScuola che chiede un ripensamento. .'Sulpass per il personale scolastico il Governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Questo è quanto afferma la segretaria generale dellaScuola, Maddalena ...ROMA – “Sul Green pass per il personale scolastico il Governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Non tanto per la scelta in sé, quanto per le ricadute che ne discend ...La direzione di Enel green power ha comunicato alle segreterie sindacali toscane (Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil) la volontà di assumere nuovo ...