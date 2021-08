Cashback, nuove regole e più di 50 transazioni a gennaio? (Di venerdì 6 agosto 2021) Cashback, potrebbero esserci clamorose novità per il prossimo semestre. Ecco in cosa potrebbe consistere C’è grande attesa nel 2022 per il nuovo Cashback, soprattutto per capire il nuovo regolamento e le modifiche che verranno apportate. Perché è chiaro che una serie di accorgimenti ci saranno eccome, considerate le falle emerse in questa prima fase sperimentale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021), potrebbero esserci clamorose novità per il prossimo semestre. Ecco in cosa potrebbe consistere C’è grande attesa nel 2022 per il nuovo, soprattutto per capire il nuovo regolamento e le modifiche che verranno apportate. Perché è chiaro che una serie di accorgimenti ci saranno eccome, considerate le falle emerse in questa prima fase sperimentale L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

passo_doppio : RT @ve10ve: Punta dell'iceberg. Nel frattempo governo #Draghi cancella misure antievasione come il #Cashback e non ne produce nuove; prior… - MEcosocialista : RT @ve10ve: Punta dell'iceberg. Nel frattempo governo #Draghi cancella misure antievasione come il #Cashback e non ne produce nuove; prior… - ve10ve : Punta dell'iceberg. Nel frattempo governo #Draghi cancella misure antievasione come il #Cashback e non ne produce… - LavoroFisco : Cashback sospeso per un semestre: le nuove date dei pagamenti -