Carolina Marconi, l’incontro con la sua cagnolina: scomparsa da 24 ore (Di venerdì 6 agosto 2021) Carolina Marconi, ha tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui ha ritrovato la sua cagnolina scomparsa da circa 24 ore. Carolina Marconi, il tenero abbracci con la sua Zora dopo 24 ore d’inferno (Instagram)L’ex concorrente del Grande Fratello è stata subito avvisata nel momento in cui la sua cagnolina Zora è stata trovata per poi essere portata subito al canile. La donna 43enne si è recata al canile per recuperare la sua cagnolina, da oltre 24 ore era alla ricerca della sua Zora. Aveva fatto un appello sui social per avere aiuto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021), ha tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui ha ritrovato la suada circa 24 ore., il tenero abbracci con la sua Zora dopo 24 ore d’inferno (Instagram)L’ex concorrente del Grande Fratello è stata subito avvisata nel momento in cui la suaZora è stata trovata per poi essere portata subito al canile. La donna 43enne si è recata al canile per recuperare la sua, da oltre 24 ore era alla ricerca della sua Zora. Aveva fatto un appello sui social per avere aiuto ...

