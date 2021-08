Can Yaman | l’attore turco doveva sposare la collega | ha rovinato tutto

Leggi su ck12

(Di venerdì 6 agosto 2021) Una clamorosa indiscrezione toglie il velo sulla situazione sentimentale delCan. Ecco di cosa si tratta Il popolare attore, amatissimo in Italia, Canè di nuovo al centro di un gossip. Ma stavolta la diceria non riguarda il suo fidanzamento con Diletta Leotta ma il suo passato. A rivelarlo, con dovizia di particolari, è il noto organizzatore di eventi, talent scout ed ex concorrente del Grande Fratello 11 Biagio D’Anelli. —>>> Leggi anche Diletta Leotta e Can: storia finita o pausa di riflessione? Secondo D’Anelli “Can ...