Aspi: si' Governo a golden power per cessione a Cdp (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera del Governo alla golden power per la cessione di Aspi da Atlantia alla cordata guidata da Cdp. Lo comunica Atlantia. Dopo la sottoscrizione dell'accordo per la cessione dell'intera ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera delallaper ladida Atlantia alla cordata guidata da Cdp. Lo comunica Atlantia. Dopo la sottoscrizione dell'accordo per ladell'intera ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Aspi, dal Governo ok a golden power per cessione a Cdp -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Aspi, dal Governo ok a golden power per cessione a Cdp - - CorriereCitta : Aspi, dal Governo ok a golden power per cessione a Cdp - ItaliaNotizie24 : Aspi, dal Governo ok a golden power per cessione a Cdp - giornaleradiofm : Approfondimenti: Aspi: si' Governo a golden power per cessione a Cdp: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - Via libera del Govern… -