Alessandro Gassmann polemica sui controlli anticovid in aeroporto (Di venerdì 6 agosto 2021) Alessandro Gassman ha scritto un tweet criticando le misure di sicurezza sui trasporti L'attore romano Alessandro Gassmann interviene su Twitter innescando una polemica e criticando le misure di sicurezza sui trasporti. Di ritorno da un viaggio all'estero, l'attore scrive un tweet sul social: "Torno dall'estero dove, per farmi ripartire, giustamente, mi chiedono: certificato di avvenuta vaccinazione, green pass, tampone del giorno prima, mi misurano la febbre. Arrivo a Roma: nulla. A voi il commento, io non ne ho". Da qui tantissimi commenti al tweet, tra cui si legge: "I controlli si fanno in partenza. Se ...

