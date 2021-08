Advertising

autosprint : #Verstappen, la #RB14 del 2018 consegnata a domicilio - Sgommo : CarNext ha consegnato a Max Verstappen un esemplare di RB14 -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen RB14

Lacon cuisi è assicurato un totale di 11 podi e due vittorie, in Austria e Messico, durante la stagione 2018 di F1 è stata avvistata lungo le strade olandesi a bordo del camion CarNext .La sua auto da corsa (lanella livrea 2021), infatti, è stata consegnata da CarNext, uno dei ...CarNext di Breukelen e ha attraversato il centro di Amsterdam per poi raggiungere il Max...L'iniziativa è stata avviata alcuni giorni fa da CarNext e ha aggiunto un pizzico di entusiasmo in più sul ritorno di Max in Olanda, in vista dei GP di Spa e Zandvoort ...Come un vero e proprio giro d’onore per le strade olandesi, la monoposto ha percorso oltre 90 km per raggiungere il Max Verstappen Shop al Batavia Stad Fashion Outlet di Lelystad. Inutile dire che i s ...