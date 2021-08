Variante Delta, “vaccinati meno gravi e reagiscono prima” (Di giovedì 5 agosto 2021) “I vaccini a mRna sono altamente efficaci nel prevenire la malattia Covid sintomatica e grave, associata all’infezione da Variante Delta di Sars-CoV-2”. Essere vaccinati è “associato a un declino più rapido della carica virale e a una risposta sierologica robusta”. E’ uno studio condotto a Singapore, ma non ancora pubblicato e quindi non sottoposto a revisione tra pari, a confermare che “la vaccinazione rimane una strategia chiave per il controllo della pandemia”. Gli autori del lavoro – scienziati del National Centre for Infectious Diseases di Singapore, del Tan Tock Seng Hospital, della Nanyang Technological University e della National ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “I vaccini a mRna sono altamente efficaci nel prevenire la malattia Covid sintomatica e grave, associata all’infezione dadi Sars-CoV-2”. Essereè “associato a un declino più rapido della carica virale e a una risposta sierologica robusta”. E’ uno studio condotto a Singapore, ma non ancora pubblicato e quindi non sottoposto a revisione tra pari, a confermare che “la vaccinazione rimane una strategia chiave per il controllo della pandemia”. Gli autori del lavoro – scienziati del National Centre for Infectious Diseases di Singapore, del Tan Tock Seng Hospital, della Nanyang Technological University e della National ...

Attacco hacker, estratte copie backup: file salvi. Riattivato sito per prenotare vaccini Per l'assessore 'l'alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa. Nel Lazio superate 7,1 milioni di somministrazioni'. Colao: 'In pochi mesi stiamo ...'

Variante Delta, "vaccinati meno gravi e reagiscono prima" "I vaccini a mRna sono altamente efficaci nel prevenire la malattia Covid sintomatica e grave, associata all'infezione da variante Delta di Sars - CoV - 2". Essere vaccinati è "associato a un declino più rapido della carica virale e a una risposta sierologica robusta". E' uno studio condotto a Singapore, ma non ancora ...

