Un seggiolino sì e uno no. Il governo riapre gli stadi a scacchiera (Di giovedì 5 agosto 2021) La mano tesa del governo al mondo del calcio è arrivata: il Consiglio dei Ministri, oltre a parlare del green pass, ha dato mandato al Dipartimento dello Sport di fornire le linee guida per la presenza effettiva del 50% del pubblico con certificazione verde e in modalità a scacchiera, dunque con la possibilità di occupare un seggiolino si e uno no nonostante il minor distanziamento tra un tifoso e l'altro. Accolta dunque la prima delle otto richieste che il calcio aveva fatto al governo per dare una mano nel breve termine ai bilanci delle società sportive in crisi per via della pandemia. Fondamentale è stato il lavoro di ...

