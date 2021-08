Tragedia ferroviaria in Italia, inutili i soccorsi: il dramma si è consumato davanti a tutti (Di giovedì 5 agosto 2021) Follonica (Grosseto), 5 agosto 2021 - Tragedia all'alba allla stazione di Follonica. Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno in transito. E' accaduto nella zona dello scalo ferroviario. Ogni tentativo di soccorso è stato vano, la donna era già morta. L'allarme è stato dato dal personale ferroviario, che ha allertato la polizia ferroviaria. E' intervenuto anche il 118 ma la donna era già morta. Si indaga su cosa sia accaduto: se un tragico incidente o un atto volontario. L'incidente ha provocato una serie di ripercussioni sul traffico ferroviario: con ritardi anche di un'ora di alcuni treni costieri, tra Livorno e Grosseto. Solo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 5 agosto 2021) Follonica (Grosseto), 5 agosto 2021 -all'alba allla stazione di Follonica. Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno in transito. E' accaduto nella zona dello scalo ferroviario. Ogni tentativo di soccorso è stato vano, la donna era già morta. L'allarme è stato dato dal personale ferroviario, che ha allertato la polizia. E' intervenuto anche il 118 ma la donna era già morta. Si indaga su cosa sia accaduto: se un tragico incidente o un atto volontario. L'incidente ha provocato una serie di ripercussioni sul traffico ferroviario: con ritardi anche di un'ora di alcuni treni costieri, tra Livorno e Grosseto. Solo ...

