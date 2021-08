Tokyo 2020 | Stano medaglia d’oro in un video del 2019 | “Sogno le Olimpiadi e di essere protagonista”

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Tokyo 2020, ciclismo: capolavoro di Elia #Viviani, è bronzo nell’omnium. #SportMediaset - zazoomblog : Tokyo 2020 programma e telecronisti Eurosport e Discovery di tutti gli sport alle Olimpiadi - #Tokyo #programma… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Leggi anche Stano è oro nella 20 km di marcia, per gli azzurri è il settimo aRizza conquista ... Per me il quadriennio tra ile Parigi 2024 credo possa essere quello migliore, quindi l'età ...La vittoria è andata all'inglese Matthew Walss e l'argento al neozelandese Campbell Stewart Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell'Omnium di ciclismo su pista delle Olimpiadi di. Il portabandiera azzurro era oro a Rio 2016 nella stessa disciplina. La vittoria è andata all'inglese Matthew Walss e l'argento al neozelandese Campbell Stewart.Il risultato finale dice 4-3 per gli Stati Uniti: è medaglia di bronzo. Al Kashima Soccer Stadium, gli Stati Uniti conquistano la medaglia di bronzo nel torneo di calcio femminile a Tokyo 2020. La fin ...Massimo Stano regala all'Italia la settima medaglia d'oro alle Olimpiadi: l'atleta ha trionfato nella 20 km di marcia con un tempo pari a 1’21”05.