Tokyo 2020 | marcia Stano | “Contento ma incredulo | col caldo umido do il meglio”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Ciao, è il campione olimpico che parla“. Esordisce così Massimonell’intervista dopo la meravigliosa medaglia d’oro conquistata nella 20km dialle Olimpiadi di, davanti ai padroni di casa Ikeda e Yamanishi. “A parte gli scherzi, è stata una gara veramente dura – spiega-., come piace a me. Ho sperato che piovesse e si alzasse il sole perché so che in queste condizioni io soffro meno degli altri a quanto pare. Ho sofferto dall’inizio, mai ottime sensazioni, anche se sembrerà strano. Però negli ultimi due mesi mi ripetevo ‘sono il ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

(Giappone) - Sandro Donati , allenatore di atletica leggera ed ex trainer di Alex Schwazer, commenta così la vittoria dell' oro olimpico di Massimo Stano nella marcia 20 km: " Una medaglia ...Così il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei, all'Adnkronos dopo l'oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia ai Giochi olimpici diche arriva dopo i successi ...Lo ha detto il ct azzurro dell’atletica leggera Antonio La Torre alla vigilia dell’esordio della staffetta 4×100 a Tokyo 2020, tornando a difendere Marcell Jacobs dalle accuse di doping avanzate dalla ...Spero che non sia un sogno, non voglio andare a dormire come ha detto Tamberi. Tokyo, 5 ago. Devo ancora realizzare, non so quanto ci metterò ma spero il meno possibile per guardare ancora più avanti” ...