Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Defrel Sassuolo, Defrel positivo al Covid - 19 SASSUOLO - Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, il Sassuolo ha comunicato che "dai test effettuati è emersa la positività al Covid - 19 del calciatore Gregoire Defrel ". La Società, si apprende dalla nota del club neroverde, "ha posto il calciatore, ...

