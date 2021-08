Ostuni | musica alta alle 4 di notte | ex assessore scende in strada e distrugge la cassa a bastonate – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Io domattina devo lavorare, sembra di essere in discoteca. Ma da dove venite, cazzo?”. Siamo a, in provincia di Brindisi. In via Pinto, nel centro storico, c’èad alto volume e decine di ragazzi che ballano e che si divertono. A un certo punto, intorno4, si scorge in lontananza un uomo, armato di bastone, che si dirige verso il fulcro della festa. Poi, da un momento all’altro, il silenzio: l’uomo ha appena assestato una bastonata allandola. È successo ieri sera. Il protagonista, secondo il Quotidiano di Puglia, è l’exalla Polizia locale ...