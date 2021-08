Olimpiadi di Tokyo, paura per Angelo Crescenzo nel karate: tremendo colpo al volto e blackout per 30 minuti [VIDEO] (Di giovedì 5 agosto 2021) Olimpiadi di Tokyo, paura per Angelo Crescenzo nel karate: tremendo colpo al volto e blackout per 30 minuti VIDEO Stretto Web. L'articolo Olimpiadi di Tokyo, paura per Angelo Crescenzo nel karate: tremendo colpo al volto e blackout per 30 minuti VIDEO proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 5 agosto 2021)dipernelalper 30Stretto Web. L'articolodipernelalper 30proviene da City Roma News.

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: basket maschile, in finale Francia contro gli Usa: (ANSA) - TOKYO, 05 AGO - Sarà Usa-Franci… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Tokyo2020, l'allenamento di #Rizza: si ribalta in acqua col #kaya… -