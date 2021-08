No agli abbattimento | la richiesta del comitato “casa mia”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tornano a protestare i membri dell’associazione di Afragola “mia”, gruppo che unisce proprietari di immobili giudicati abusivi e quindi a rischio. In Campania sono quasi 80mila le case che potrebbero essere completamente distrutte dalle ruspe. Oltreordini dici sono poi 200mila avviati o in via di definizione. La questione – sostengono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : agli abbattimento

Teleclubitalia

...di Cerveteri siamo certi siano stati valutati tecnicamente in modo puntuale ma guardando... ma si è altrettanto convinti che alcune delle piante delle quali è stato programmato l'......è spaccata tra chi ritiene che il prezzo possa decollare (e che quindi conviene comprare... Attraverso l'hard fork ci sarà undel costo delle fees. L'aggiornamento, inoltre, promette ...L'agronomo Zanzi, che si è offerto di collaborare con il comitato e ha già effettuato la tac sugli alberi per testare il loro stato di salute ...Cerveteri – E’ polemica sul taglio degli alberi in corso nella frazione del Marina di Cerveteri. Per chiarire il dettaglio della situazione l’assessora Elena Gubetti ha fatt ...