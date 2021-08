M5S incorona Conte | plebiscito sul nuovo Statuto All’orizzonte la battaglia delle amministrative

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 5 agosto 2021) Una maggioranza bulgara si sarebbe detto in altri tempi. Ma si sa, nel Movimento Cinque Stelle non ci sono mezze misure e dunque o tutto o niente. Così i militanti hanno approvato con l’87% dei consensi ilM5S con le modifiche proposte da Giuseppe. Alla prima consultazione di peso su SkyVote, la nuova piattaforma online creata dopo il divorzio da Rousseau, hanno partecipato in 60.940 su 113.894 aventi diritto.Presidente Prossime scadenze: oggi 5 e domani 6 agosto. I militanti eleggeranno Giuseppequalepresidente del Movimento. ...