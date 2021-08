Ex Uomini e Donne nella bufera: “Ha mentito a tutti” (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne finisce al centro della bufera! Tant’è che perfino la redazione di Maria De Filippi l’avrebbe allontanata. Uomini e Donne ha lanciato numerosi personaggi, sia nella versione classica del format che quella dedicata alle dame e cavalieri del Trono Over, che hanno provato nel corso del tempo a farsi strada L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ex tronista difinisce al centro della! Tant’è che perfino la redazione di Maria De Filippi l’avrebbe allontanata.ha lanciato numerosi personaggi, siaversione classica del format che quella dedicata alle dame e cavalieri del Trono Over, che hanno provato nel corso del tempo a farsi strada L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lauraboldrini : Rischia fino a 12 anni di carcere @by_kalesnikava. Oggi inizia il processo a porte chiuse. La sua colpa? Essersi o… - Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - pierilmiosole : RT @_che_fatica: Ok, voglio fare uomini e donne per esplorare gli addominali di Pierpaolo come solo Dora l'esploratrice saprebbe fare #uomi… - ricciuleee : RT @Sciakkispirr: Leggo discussioni assurde: Le cinquantenni non sono più buone a scopare. Le donne dovrebbero saper cucinare prima ancora… -