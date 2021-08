Etiopia | ribelli conquistano Lalibela nel nord | sito Unesco

(Di giovedì 5 agosto 2021) Idel Tigrè hanno conquistatoneldell'. "Sono arrivati nel pomeriggio, non c'è stato alcun combattimento, le forze di sicurezza non sono nell'area", ...

I ribelli del Tigrè hanno conquistato Lalibela, sito Unesco nel nord dell'Etiopia. "Sono arrivati nel pomeriggio, non c'è stato alcun combattimento, le forze di sicurezza non sono nell'area", affermano ...Pertanto, evitare che l'Etiopia si trasformi in un "nuovo Ruanda " dovrebbe essere una priorità da ... Tanto aveva sorpreso la rapida disfatta iniziale dei ribelli tigrini, quanto ha stupito la loro ...(ANSA) - ADDIS ABEBA, 05 AGO - I ribelli del Tigrè hanno conquistato Lalibela, sito Unesco nel nord dell'Etiopia. "Sono arrivati nel pomeriggio, non c'è stato alcun combattimento, le forze di sicurezza non sono nell'area", affermano ... Il fiume Setit porta decine di corpi dal Tigray al Sudan, Addis Abeba parla di fake news. Intervista "sbagliata", l'Egitto arresta un giornalista qatariota di al Jazeera. In Turchia 20 femminicidi sol ...