Del Vecchio e il Pd: “Nuova assemblea, non cambierà nulla” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Il PD si sta incamminando sulla strada dell’isolamento”. A margine dell’incontro di coalizione che vede Clemente Mastella per la conferma a sindaco, uno dei tre dissidenti democratici in consiglio Comunale, Raffaele Del Vecchio, ha voluto dire la sua sull’azzeramento dei vertici provinciali da parte della Commissione Nazionale di Garanzia del Partito. La vicenda ha suscitato scalpore. Com’è noto, è stato dichiarato decaduto Rossano Insogna dalla carica di Presidente dell’assemblea provinciale del Pd sannita: la decisione dell’organismo nazionale che ha disarcionato il Sindaco di Melizzano in merito alla legittimità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Il PD si sta incamminando sulla strada dell’isolamento”. A margine dell’incontro di coalizione che vede Clemente Mastella per la conferma a sindaco, uno dei tre dissidenti democratici in consiglio Comunale, Raffaele Del, ha voluto dire la sua sull’azzeramento dei vertici provinciali da parte della Commissione Nazionale di Garanzia del Partito. La vicenda ha suscitato scalpore. Com’è noto, è stato dichiarato decaduto Rossano Insogna dalla carica di Presidente dell’provinciale del Pd sannita: la decisione dell’organismo nazionale che ha disarcionato il Sindaco di Melizzano in merito alla legittimità ...

Advertising

repubblica : Giappone, boom di baby medaglie nel paese più vecchio del mondo - anteprima24 : ** Del Vecchio e il #Pd: 'Nuova assemblea, non cambierà nulla' ** - Enrico26659481 : @Lorenzo62752880 @borghi_claudio Se continua così non so cosa resterà del vecchio mondo, in cui si andava a votare,… - h_iradai : RAGAAA ENTRANDO SUL MIO VECCHIO ACCOUNT DI WEHEARTIT HO SCOPERTO CGE AVEVO UN ACCOUNT TWITTER DEL 2018 NOOOO - SoLillo1Scl : Parlane col vecchio del Real. -