Ciclismo | il palmares di Elia Viviani | due medaglie e un titolo olimpico E su strada…

(Di giovedì 5 agosto 2021)ha superato qualsiasi pronostico del giorno che lo davano nettamente sfavorito rispetto a tanti altri contendenti all’Omniumdi Tokyo 2020, e dopo una prima metà tra scratch e tempo race sotto tono, si è messo all’inseguimento del podio a cinque cerchi regalando una gara ad eliminazione e una corsa a punti spettacolari! Non è arrivato il bis con l’oro dopo il trionfo a Rio 2016, è stato beffato all’ultimo giro nella conquista dell’argento, ma comunque sia, la sua medaglia di bronzo è davvero pesante. Il veronese può ritenersi più che soddisfatto di questo Omnium di Tokyo dopo un periodo non propriamente positivo e ...

Advertising

GabryMonto : Il mio palmares del tifoso: Calcio 2 mondiali (1982, 2006) 1 europeo (2021) 1 scudetto (Toro 1975/76) 1 coppa Itali… - Alphaa_10 : Dopo Rio, dove ha rischiato la vita e la carriera mentre stava andando a vincere la medaglia olimpica, unico pezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo palmares

... senza dubbio, Filippo Ganna è un ciclista dalinvidiabile, un campione che ha già ... impossibile dimenticare il grande Luigi Ganna , un uomo che ha fatto la storia delvincendo il ...Cinque Giri d'Italia, tre Tour de France, un Giro di Spagna, quattro maglie tricolori su strada. È ildi Fabiana Luperini, il più ricco di un italiano nel. Sarà lei, conosciuta anche come la 'pantanina', la testimonial della prima 'Misano bike Gran Fondo dei Campioni' in programma a ...Elena Cecchini è la fidanzata di Elia Viviani. I due stanno insieme da nove anni e condividono la passione per il ciclismo.Ad un mese dalla Gran Fondo dei Campioni, ufficializzata la prestigiosa testimonial. Online il video di presentazione con Mauro Sanchini.