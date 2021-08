Campo Jemini, al via i lavori di scavo per la costruzione delle fognature bianche (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono iniziati i lavori per la costruzione delle fognature bianche nel quartiere di Campo Jemini. Il progetto prevede la realizzazione della rete fognaria di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, che verranno convogliate verso pozzetti di raccolta ed infine ad una vasca di laminazione che sarà realizzata a valle della rete. A completamento dei lavori è previsto il ripristino del manto stradale delle aree interessate dagli interventi ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. Le strade direttamente interessate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono iniziati iper lanel quartiere di. Il progetto prevede la realizzazione della rete fognaria di raccolta e smaltimentoacque meteoriche, che verranno convogliate verso pozzetti di raccolta ed infine ad una vasca di laminazione che sarà realizzata a valle della rete. A completamento deiè previsto il ripristino del manto stradalearee interessate dagli interventi ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. Le strade direttamente interessate ...

