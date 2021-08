Auto distrutta dalla fiamme sulla Palermo-Sciacca | paura a Giacalone

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un’mobile è andata completamentelungo la, all’altezza di. La vicenda si è consumata questa mattina attorno alle 11. Un’, una Citroen C2, ha preso fuoco per causa ancora da accertare lungo lo scorrimento veloce SS624. L’autista e i due passeggeri per fortuna sono riusciti a uscire in tempo dall’abitacolo del veicolo e a mettersi in salvo. Tutti e tre gli occupanti sono illesi. Hanno spento il rogo i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dell’Anas per il ripristino della ...

Un'auto, una Citroen C2, ha preso fuoco per causa ancora da accertare lungo lo scorrimento veloce SS624 Palermo-Sciacca. L'autista del mezzo per fortuna è riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo de ...