Allarme a Silvi per la scomparsa di una ragazzina di 16 anni

(Di giovedì 5 agosto 2021) Teramo - E'da tre giorni. Le ricerche da parte di carabinieri e polizia non hanno portato finora ad alcun risultato. Di qui l'appello dei genitori anche a Chi l'ha visto? e l'autorizzazione a pubblicare anche la foto. Lei è Alexandra, unadi 16di origine colombiana, che si è allontanata domenica scorsa da una casa-famiglia dove si trovava per altre vicende. Era l'ora di pranzo quando gli operatori hanno visto che non era con gli altri a mensa e cominciato a cercarla. Niente. Nessuna traccia. Alexandra non ha preso con sé neanche il telefonino e non ha i documenti. E' alta 1,63, ha capelli neri e gli occhi neri. ...

