VIDEO Manfredi Rizza vince la batteria del K1 200 metri alle Olimpiadi di Tonyo nella canoa velocità (Di mercoledì 4 agosto 2021) Manfredi Rizza, oggi, è stato autore di un ottimo esordio nelle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro vince senza problemi la sua batteria del K1 200 metri e vola in semifinale, saltando, dunque, i quarti. Il nativo di Pavia potrà, così, risparmiare energie preziose e concentrarsi sugli appuntamenti dei prossimi giorni. A Rio 2016 Manfredi fu sesto e l’obiettivo, in questi Giochi nipponici, è riuscire a fare ancora meglio. IL VIDEO DELLA PROVA DI Manfredi Rizza Manfredi Rizza VOLA, È IN ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021), oggi, è stato autore di un ottimo esordio nelledi Tokyo 2021. L’azzurrosenza problemi la suadel K1 200e vola in semifinale, saltando, dunque, i quarti. Il nativo di Pavia potrà, così, risparmiare energie preziose e concentrarsi sugli appuntamenti dei prossimi giorni. A Rio 2016fu sesto e l’obiettivo, in questi Giochi nipponici, è riuscire a fare ancora meglio. ILDELLA PROVA DIVOLA, È IN ...

