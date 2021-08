Un riforma sfascia-sanità. In Lombardia altro disastro di Fontana & C. Parla il consigliere regionale M5S, Fumagalli: “Così si mette a rischio l’intero Sistema sanitario nazionale” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La riforma della sanità lombarda rischia di mettere in crisi l’intero Sistema sanitario nazionale”. Questo il grido d’allarme lanciato dal consigliere M5s in Regione Lombardia Marco Fumagalli dopo la proposta di riforma approvata dalla Giunta regionale. “Anziché regolamentare il settore tramite una programmazione che soddisfi i bisogni tramite il Sistema pubblico – e laddove il pubblico non riesce ad arrivare con l’apporto del privato – si parificano pubblico e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ladellalombarda rischia dire in crisi”. Questo il grido d’allarme lanciato dalM5s in RegioneMarcodopo la proposta diapprovata dalla Giunta. “Anziché regolamentare il settore tramite una programmazione che soddisfi i bisogni tramite ilpubblico – e laddove il pubblico non riesce ad arrivare con l’apporto del privato – si parificano pubblico e ...

