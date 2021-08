Tokyo 2020, beach volley. Lupo e Nicolai: “C’è un prima e un dopo di noi in questo sport” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Siamo delusi, ma non cambierei nulla del percorso fatto negli ultimi anni e in questa Olimpiade”. Lo ha detto Paolo Nicolai al termine della sconfitta della coppia azzurra che forma con Daniele Lupo ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2020 del beach volley: “Penso che senza voler mancare di rispetto a nessuno, credo che ci sia un prima e un dopo Lupo-Nicolai. Siamo convinti che l’Italia sarà lì in alto ancora a lungo. A Rio percorso meno deciso di oggi: lì abbiamo giocato da coppia giovane con alti e bassi, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Siamo delusi, ma non cambierei nulla del percorso fatto negli ultimi anni e in questa Olimpiade”. Lo ha detto Paoloal termine della sconfitta della coppia azzurra che forma con Danieleai quarti di finale del torneo olimpico didel: “Penso che senza voler mancare di rispetto a nessuno, credo che ci sia une un. Siamo convinti che l’Italia sarà lì in alto ancora a lungo. A Rio percorso meno deciso di oggi: lì abbiamo giocato da coppia giovane con alti e bassi, ...

