Sui licenziamenti soli contro tutti. Grave errore togliere il blocco. Parla la deputata M5S, Pallini: "La Cig doveva essere obbligatoria e non raccomandata" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Maria Pallini, deputata M5S della commissione Lavoro, è di ieri l'ennesima notizia di un centinaio di persone che rischiano il posto di lavoro (leggi l'articolo). Le aziende stanno disattendo l'intesa raggiunta da Draghi dopo aver sbloccato i licenziamenti. Era meglio stabilire una proroga generalizzata per tutti i settori, come peraltro chiedevate anche voi? "Quell'accordo avrebbe dovuto obbligare le aziende a utilizzare gli ammortizzatori sociali prima di licenziare, non limitarsi a 'impegnarle'. Noi avevamo proposto una breve proroga del blocco accompagnata da quella della Cig gratuita, ma in ...

