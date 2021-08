“So perché è andato via da Ballando con le stelle”. Giovanni Ciacci sgancia la bomba su Raimondo Todaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un vero terremoto si è abbattuto su Ballando con le stelle: l’addio di Raimodo Todaro. Il ballerino ha ufficialmente deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci dopo ben 16 anni e molte vittorie: Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace. Il ballerino ha fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando con le stelle e dalla prossima stagione sarà uno dei nuovi coach di Amici di Maria De Filippi. La notizia ha lasciato senza parole Milly Carlucci. “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un vero terremoto si è abbattuto sucon le: l’addio di Raimodo. Il ballerino ha ufficialmente deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci dopo ben 16 anni e molte vittorie: Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace. Il ballerino ha fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata dicon lee dalla prossima stagione sarà uno dei nuovi coach di Amici di Maria De Filippi. La notizia ha lasciato senza parole Milly Carlucci. “Chefosse in trattativa con un’altra produzione lo ...

