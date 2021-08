Rui Patricio: «Mourinho tra i migliori. Voglio vincere con la Roma» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Sport Tv delle ambizioni dei giallorossi Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Sport Tv delle ambizioni dei giallorossi. Le sue dichiarazioni. «Ho l’opportunità di lavorare con uno dei migliori al mondo, Jose Mourinho. Il campionato italiano è una grande opportunità e farò del mio meglio per aiutare la Roma. Puntiamo a vincere dei titoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rui, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sport Tv delle ambizioni dei giallorossi Rui, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sport Tv delle ambizioni dei giallorossi. Le sue dichiarazioni. «Ho l’opportunità di lavorare con uno deial mondo, Jose. Il campionato italiano è una grande opportunità e farò del mio meglio per aiutare la. Puntiamo adei titoli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

